Стало известно, отменит ли Ани Лорак масштабные концерты в России, запланированные в ближайшее время

Очень многие голливудские знаменитости поддерживают Украину, на которую сейчас напала Россия. Анджелина Джоли, Дуа Липа, Стивен Кинг и еще несколько десятков звезд, обладающих многомиллионной армией поклонников по всему миру.





Это люди, которые не имеют ничего общего с нашим государством, большинство из них никогда здесь не были. Но они все же выражают поддержку, а главное откровенно говорят о том, что захватчиком выступает Россия. Чего не скажешь о некоторых украинских знаменитостях, которые не только молчат, но и продолжают свою деятельность на территории агрессора.

Одной из таких стала и Ани Лорак, уже давно живущая в Москве, хотя родом она из Западной Украины. Лорак давно сделала свой выбор, но верхом ее цинизма стало продолжение концертной деятельности в то время, когда в ее родном государстве убивают людей. К счастью, ей хватило ума в последний момент все отменить.

Лорак за несколько часов до выступления отменила концерты

Вероятно, решение отменить концерты в Санкт-Петербурге и многих других городах России певице удалось не легко. Хотя бы потому, что свой питерский концерт она отменила буквально за несколько часов до начала. Конечно, не хочется терять хороший заработок в такое непонятное время. Так как Каролина продолжает жить в России, то вскоре она, как и большинство российского населения, окажется в непростом финансовом положении.

Но, наверное, всестороннее давление заставило бывшую украинскую артистку не петь в момент, когда в Киеве и других городах Украины погибают люди, среди которых могут быть и ее знакомые.

В Украине концертов тоже не будет

Весной Лорак должна была приехать с туром в украинские города, такие как Харьков, Запорожье, Херсон и ряд других. К сожалению, или к счастью, но концертов этой певицы украинцы не увидят еще очень долго. И речь не о войне, которая мы уверены, скоро закончится!

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