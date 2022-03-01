Украинцам объяснили, как останавливать колонны окупантов, которые прорываются в ваш населенный пункт

В Украине идет полномасштабная война. Самая адская ситуация в Херсоне, Харькове и вокруг Киева. Кроме этого, активные бои продолжаются в Сумской и Черниговской областях. Украинские города защищаются изо всех сил. В населенных пунктах патрулирует тероборона, состоящая из местных мужчин, добровольно решивших защищать родную землю.





Но кроме терробороны нередко оккупантам достается и от остального населения. В Интернете уже не раз появлялось видео, где колонну из танков останавливают жители села. Где перед танками на колени стают старики, и враг останавливается. Не боятся предстать перед оккупантами и женщины. Все мы уверены в одном – мы правы.

Враг пришел на нашу землю, и мы не должны бояться его. Так как участилось ситуаций, когда колонны оккупантов врываются в населенный пункт, в терробороне объясняют украинцам, как можно действенно остановить захватчиков.

Есть несколько рекомендаций

Тероборона разработала алгоритм, ведь в таких ситуациях главное не паниковать и не действовать на эмоциях. Итак, если вы заметили вражескую технику, действуйте следующим образом:

Собирайте максимально большое количество населения, зовите всех в помощь. Перекрывайте дорогу. Для этого нужно заблаговременно приготовить блок-посты. Это могут быть металлические прутья, мешки с песком, шины. Взрывайте мосты, ведущие в населенный пункт, если таковые имеются. Бросайте в колонну коктейли Молотова. Берите врага в плен, записывайте видео и чем быстрее передавайте их терробороне. Развешайте повсюду плакаты, что русских захватчиков здесь ждет смерть.

Как бы это странно ни звучало, но некоторые из них еще до сих пор верят, что им здесь рады. Поэтому нужно максимально доносить до окупантов нашу реальную позицию.

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