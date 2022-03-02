Как пользоваться мессенджерами безопасно в условиях войны: разъяснение СНБО

Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины создал инструкцию для пользователей мессенджеров в условиях войны. Эти правила, а если точнее — рекомендации, опубликовала служба в своем телеграмм-канале.





Как пользоваться мессенджерами безопасно с учетом текущей ситуации:

Делитесь информацией исключительно с теми, кому полностью доверяете. Особенно если речь идет о данных, связанных с безопасностью. Перемещение техники ВСУ, планы эвакуации и так далее.

Всегда проверяйте, является ли человек, с которым вы разговариваете, тем, за кого он себя выдает. Сделать это можно с помощью звонка или голосового сообщения.

Никогда и никому не говорите коды подтверждения из смс-сообщений. Даже если вы знаете этих людей. Их аккаунты могут быть взломаны. Также активируйте двухфакторную аутентификацию, чтобы обеспечить дополнительную защиту аккаунта.

Проверьте настройки конфиденциальности, чтобы контролировать, кто может просматривать ваше фото профиля и добавлять в группы.

Всегда проверяйте точность сообщений, которыми делитесь с другими.

Просматривайте историю чата и членство в группах. Учитывайте, что историю чата могут очистить.

Всегда отправляйте жалобы на контакты, которые кажутся подозрительными, рассылают спам или угрозы.

Как видите, правила не слишком сложные. Многие соблюдали их уже давно, поскольку война на Донбассе длится восемь лет. Мы привыкли фильтровать информацию, но все же, перечитайте рекомендации СНБО еще раз и соблюдайте их.

Война продолжается на всех фронтах, но будьте уверены — победа будет за Украиной.

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