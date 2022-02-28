Потрібно знати кожному: 5 українських чат-ботів, які рятують життя під час війни

Ці чат-боти прийдуть на допомогу і цивільним, і Збройним Силам України та загалом для боротьби проти російських окупантів.





Чат-боти від Міністерства цифрової трансформації:

@stop_russian_war_bot – дозволяє передати дані про розташування ворожої техніки та живої сили окупанта. Вся інформація негайно передається до Штабу Збройних Сил України. За вашими координатами завдадуть удару противнику, звичайно, після того, як оперативно перевірять справжність інформації.

@ukraine_avanger_bot – цей бот передає інформацію кіберполіції про мітки, які залишають окупанти на наших дорогах та дахах.

@safe_space_ua_bot – допомагає знайти найближчі укриття. Поки що бот працює тільки у Києві, але це питання часу.

Чат-боти від кібеєполіції:

https://t.me/stopdrugsbot – сюди відправляють різні інтернет-ресурс, які підозрюють у дезінформації. Після перевірки порушників заблокують.

https://t.me/stoprussiachannel – тут з’явиться інформація про диверсійні ресурси та інструкція для їхнього блокування.

Ці чат-боти дозволяють блокувати телеграм-канали, YouTube-канали, Facebook-сторінки, Instagram-профілі, які поширюються дані про пересування українських військових та техніки. Користувачі чат-ботів отримають докладні інструкції щодо блокування різних сервісів.

Нагадаємо, 24 лютого президент РФ Путін заявив про “спеціальну військову операцію на Донбасі” – чим, насправді, розпочав відкриту війну проти України.

О 4 годині ранку 24 лютого розпочалися удари по військовій інфраструктурі та житлових будинках України.

Російські гради почали обстріли вздовж кордону, від Луганська до Житомира.

Наразі активні бойові дії ведуться у Києві, Харкові, Сумах, Херсоні, Миколаєві, Чернігові. Ситуація у країні повністю контролюється українською армією. Перемога буде за нами. Слава Україні!

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