Нужно знать каждому: 5 украинских чат-ботов, которые спасают жизни во время войны

Эти чатботы придут на помощь и гражданским и вооруженным силам Украины и в целом для борьбы против российских оккупантов.





Чатботы от Министерства цифровой трансформации:

@stop_russian_war_bot – позволяет передать данные о расположении вражеской техники и живой силы оккупанта. Вся информация незамедлительно передается в Штаб Вооруженных Сил Украины. По вашим координатам нанесут удар противнику, конечно, после того как оперативно проверят подлинность информации.

@ukraine_avanger_bot – этот бот передает информацию киберполиции о метках, которые оставляют оккупанты на наших дорогах и крышах.

@safe_space_ua_bot – помогает найти ближайшие укрытия. Пока бот работает только в Киеве, но это вопрос времени.

Чатботы от кибееполиции:

https://t.me/stopdrugsbot – сюда отправляют разные интернет-ресурс, которые подозревают в дезинформации. После проверки нарушителей заблокируют.

https://t.me/stoprussiachannel – здесь появится информация о диверсионных ресурсах и инструкция для их блокировки.

Эти чат-боты позволяют блокировать телеграмм-каналы, YouTube-каналы, Facebook-страницы, Instagram-профили, которые распространяются данные о передвижении украинский военных и техники. Пользователи чатботов получат подробные инструкции по блокировке разных сервисов.

Напомним 24 февраля президент РФ Путин заявил о специальной военной операции на Донбассе и начал полноценную войну.

В 4 часа утра 24 февраля начались удары по военной инфраструктуре Украины и жилым домам.

Русские грады начали обстрел вдоль границы, от Луганска до Житомира.

Сейчас активные боевые действия ведутся в Киеве, Харькове, Сумах, Херсоне, Николаеве, Чернигове. Ситуация в стране полностью контролируется украинской армией. Победа будет за нами.

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