«Дія» запускает новую услугу на помощь украинской армии

Обновление «Дія» теперь создано для вакцинированных граждан. «Дія» совместно с фондом «Повернись живим» позволяет перечислять деньги с «еПоддержка» на пользу украинской армии.





Об этом сообщил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федеров.

Деньги также можно перечислять через Portmone. Нет разницы – вся сумма или остаток с 1000 гривен, который остался на карте. Сделать перевод можно по ссылке

В это непростое время очень важно поддерживать тех, кто с оружием в руках защищает нашу страну от российского врага.

Также отмечается, что взносы украинцев на потребности армии бьют все рекорды. Только 23 февраля удалось собрать более 20 миллионов гривен на помощь украинской армии через фонд «Повернись живим».

Всего за 24 часа собрали больше чем за весь год.

Перевести деньги через «еПоддержка» можно если у вас есть карта Приватбанка, Монобанка или Альфа-банка.

Напомним, что получить тысячу за вакцинацию могут те, у кого зеленый сертификат в приложении «Дія».

Напомним, что Национальный банк Украины приостановил все операции с русскими и белорусскими рублями. Тем временем, все страны готовы на отключение Российской Федерации от SWIFT. Но по разным данным, возможно от SWIFT отключат лишь часть российских банков и предприятий. В целом С хорошего – процедура отключения России от SWIFT уже началась и она будет необратимой. Рано или поздно Россия признает свою неправоту. Сейчас весь мир объединился, чтобы поддержать Украину в борьбе с оккупантами.

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