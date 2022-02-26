Как отличить украинскую технику от российских оккупантов: инструкция с фото
Периодически пользователи сети выставляют фото и видео военной техники. В кадр попадает в том числе военная техника Украины. Дело в том, что украинцы не могут понять чья она – украинская или оккупантов.
Российская техника. Она окрашена в темно-зеленый или болотный цвет. Реже присутствует сочетание трех цветов.
Украинская техника. Наши машины выкрашены в «пиксель» или темно-зеленый цвет, максимально близкий к оливковому.
Также техника врага, которая передвигается по нашей территории, имеет дополнительные характерные признаки:
- косая линия на кузове машины – техника направляется на Херсон.
- метка Z – наступление в направлении Харькова, также на этом направлении заметили Росгвардию (кадыровцы). Сейчас такая же техника едет на Киев со стороны Сум.
- треугольник – направляется в сторону Краматорска и Славянск.
- Круг – мобильный резерв.
Что делать, если видите технику оккупанта
О перемещениях вражеской техники следует обращаться в ВСУ. Контактная информация есть на официальном сайте Генерального Штаба.
Можно снимать видео вражеской техники и публиковать в соцсети с хештегом #війна_проти_україни.
При желании можно уничтожать технику своими силами, например, с помощью коктейля «Молотова».
И ни в коем случае не снимайте передвижение украинской техники, чтобы враг не получал ценную информацию. Также наши военные говорят только на украинском, пусть даже не идеальном, чтобы отличать врага.