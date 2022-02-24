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ТОП-5 мужских имен, обладатели которых сильнее всего склонны к измене

24.02.2022
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Психологи считают, что от имени зависит склонность к изменам. Давно известно, что имя накладывает отпечаток на жизнь своего обладателя. Оно отвечает за черты характера, в том числе на склонность к изменам. Психологи составили ТОП-5 мужских имен, которые склонные к измене.


Антон

Носители имени очень азартные. Они могут превратить в соревнование все что угодно, даже личные отношения. Склонность к изменам формируется у Антонов еще в юности. Часто в детстве носители имени непослушные, но умеют очаровывать.

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Павел

Носители этого имени обычно самоутверждаются за счет побед на любовном фронте. Их жизнь полна романов и привязанностей, но построить крепкие отношения для них – настоящая проблема. Они умные и образованные, но не желают тратить время на построение одних отношений, им комфортнее сразу с несколькими девушками.

Максим

Носители имени создали для себя идеальный образ женщины. Когда они сталкиваются с реальностью, то постоянно разочаровываются и начинают поиск новых отношений. Максимы будут долго искать идеальную женщину, меняя партнерок как перчатки.

Николай

Николаи злопамятные и самовлюбленные. Они не умеют прощать. Если девушка даст повод для сомнения, носители этого имени откажутся от нее. Обладатели имени вовсе не романтичные и редко проявляют нежность, что заставляет их постоянно искать новых партнерок.

Денис

Носители имени непредсказуемые и требовательные. Они могут стать изменщиком из-за недостатка любви во второй половине. Денисы сдерживают эмоции и это позволяет им добиваться успеха. К тому же мужчины с этим именем не видят ничего плохого в женитьбе по расчету.

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24.02.2022
1 хвилина на прочитання

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