В Мін’юсті зробили несподівану заяву для пенсіонерів

Всі, хто слідкує за офіційними зверненнями українських Міністерств, напевно вже неодноразово чули, що в березні відбудеться індексація пенсій. Виплати зростуть на кілька сотень гривень. Все задля того, щоб якось збалансувати пенсії та ріст цін на продукти і послуги.





Прожитковий мінімум росте, ціни теж, а от доходи не дуже. Саме час це виправляти, і от з 1-го березня кілька категорій пенсіонерів мають відчути полегшення. Спочатку зауважували, що пенсії зростуть у тих громадян, які мають необхідний стаж, та отримують мінімальну, середню, чи максимальну виплати.

Залежно від розміру зарплати, яку особа отримувала під час трудового періоду. Але потім додали, що індексація торкнеться й деяких пільгових категорій. Це для останніх стало приємною несподіванкою.

З березня проіндексують виплати особам, що травмувались на виробництві

В Україні таких осіб майже 200 000, і всім їм підвищать пенсію в середньому на 650 грн. В перелік цих ситуацій входить: травма на виробництві, яка призвела до інвалідності, чи то часткової втрати працездатності, чи до тяжких травм.

Крім цього, на підвищення виплат слід чекати особам, які втратили годувальників в зоні АТО. Це дружини, які перебувають в декреті по догляду за маленькими дітьми, або батьки пенсійного віку.

Пенсію цьогоріч підвищать майже 10 мільйонам осіб

Взагалі, 2022 рік мав би стати таким собі пенсійним проривом, адже на наступних кілька місяців заплановано майже з десяток підвищень. Крім стандартної індексації, доплати дорахують різним категоріям населення. Наприклад, вікова категорія 70-75 років, отримає надбавку в розмірі 300 грн. А ті кому 85+ матимуть по 500 грн. до основної виплати.

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