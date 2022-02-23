Дієтолог розвіяла міфи про мед, у які ми вірили роками

Ми вважаємо мед корисним та дуже цінним продуктом на нашому столі. Звичайно, існує маса міфів про вживання цього продукту, яким багато хто вірить. Одні приписують меду мало не цілющий ефект, інші вважають його небезпечним. То хто правий? Розповідає нутріціолог Софія Рожко.





Почнемо з того, чи корисніший мед за цукор. Давайте розбиратися.

Цукор – це дисахарид сахарози. Якщо подивитися будову молекули сахарози – це глюкоза + фруктоза.

Мед також складається з глюкози та фруктози. У меді 80% цукру та 20% води.

Чому кажуть, що мед кращий за цукор?

Вважається, що в меді містяться вітаміни, мінерали та мікроелементи, але скільки потрібно з’їсти, щоб забезпечити добову норму цих речовин, якщо їх у меді лише 0,5% від загального обсягу. Це дуже мало.

Часто вважається, що натуральне = корисне. На допомогу приходить основний шкільний курс хімії. Якщо розглядати за натуральністю, то склад меду та цукру ідентичні.

Чи можна нагрівати мед

Вважається, що нагрітий мед – це майже отрута. Все залежить до якої температури нагрівати. Якщо ви додасте мед до остиглого чаю, температура якого близько 60 градусів за Цельсієм, нічого не станеться. Якщо говорити про нагрівання до кипіння, то варто побоюватися, адже в ході нагрівання утворюється гідроксиметил-фусфурол.

Чи є у меду цілющі властивості

Не варто вважати мед панацеєю від усіх хвороб. Знайти користь можна у будь-яких продуктах. Але з’їсти кілограм цукру, щоб отримати всі корисні речовини – це явно не найкраща ідея. Те саме з медом. Розглядайте цей продукт лише як десерт.

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