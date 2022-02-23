Комаровський пояснив, чому важливо чистити дитині зуби ще до їх появи

Кожна мама хоче для своєї дитини найкращого. Більшість сучасних батьків незадовго після народження дитини, цікавляться актуальною інформацією про те, коли потрібно починати вводити прикорм. І це точно не манна каша, чи картопля, а всілякі різноманіття, на рахунок броколі, авокадо, фруктів і так далі.





Вводячи в раціон дитини “дорослу їжу” молоді батьки одразу ж цікавляться, коли потрібно починати чистити малюкам зуби, адже карієс — річ дуже підступна. Це питання неодноразово задають й відомому медику Комаровському. Він навіть присвятив даній темі повноцінне відео на своєму ютуб-каналі.

Зуби треба чистити ще тоді, коли їх немає

Комаровський впевнений, що зубки потрібно чистити ще тоді, коли вони навіть не появилися. Тобто це не буде повноцінне чищення, а більше масаж ясен. Батьки мають купити спеціальну щітку, яка зроблена з безпечної гуми і надягається на палець.

Далі, коли перші зубки вже з’явилися, потрібно купити для дитини спеціальну щітку з ворсом та круглим обмежувачем. Цей обмежувач потрібний для того, щоб малюк не запхав щітку далеко в горло, не проковтнув її, або не вдавився.

Щітку потрібно міняти кожних три місяці

І дитячу і дорослу щітки треба міняти кожних три місяці. Для того, щоб привчити дитину до цієї процедури, потрібно щодня чистити зуби разом з нею. Малюки зазвичай люблять повторювати все, що роблять дорослі. Крім цього, з ранніх років, коли дитина ще не зовсім свідома, але вже вміє тримати щітку в руках, потрібно заохочувати її чистити зубки самостійно. Просто запровадьте це, як щоденний ритуал. Наприклад, зранку після пробудження, або під час вечірнього купання.

До речі, як заявляє Комаровський, така передчасна гігієна ротової порожнини дійсно може попередити розвиток карієсу, який утворюється внаслідок бактерій.

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