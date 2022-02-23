Експерти розповіли, чи є вітаміни в магазинних овочах і фруктах

Купуючи свіжу зелень, овочі та фрукти ми впевнені, що таким чином поповнюємо свій організм вітамінами та корисними компонентами. Але насправді це не завжди так.





Більшість овочів та фруктів втрачають свої корисні властивості вже на сьомий день після збору врожаю. Тобто найкорисніше їсти зелень щойно зірвану з грядки, яблука щойно зірвані з дерева, або картоплю чи моркву, які ще кілька годин тому росли на грядці. Така можливість є не у всіх, і тим паче не круглорічно. Експерти розповіли, як правильно зберігати овочі, щоб вони довше залишалися корисними, та які вітаміни вони втрачають у першу чергу.

В фруктах першим зникає вітамін С

Фрукти та овочі, які зберігаються в приміщенні чи холодильнику найперше починають втрачати вітамін С. Якщо зберігати продукти при кімнатній температура, то через 7 днів втрачається до 90% вітаміну С. Якщо ж ви зберігали їх у холодильнику, то втратиться 70% вітаміну С. Тобто, в холодильнику зберігати все ж корисніше.

Якщо ж ви хочете зберегти надовго поживну цінність овочів та фруктів, то одразу ж після збору врожаю, заморожуйте їх.

В магазинних овочах т а фруктах користі врази менше

Багатьом стане цікаво, а що тоді міститься в тих овочах та фруктах, які красуються на полицях супермаркетів. Вони ж зберігаються там досить довго… Не завжди! Інколи, якщо постачальники з України, то овочі потрапляють на прилавки через день після того, як були зірвані з грядки. Вони ще цілком вітамінні та поживні. Навіть якщо мова про вирощені в теплиці.

З фруктами справи складніші. Наприклад, яблука зберігаються на складах кілька місяців. А імпортні фрукти, ще тривалий час перебувають в дорозі, допоки до нас прибудуть. Треба розуміти, що корисних елементів в них не стільки, скільки мало б бути. Їх менше від норми десь на 40-50%.

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