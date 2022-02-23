На українців чекають кілька дуже неприємних змін у податковій системі

Зараз в Україні відбувається багато змін, деякі з них доволі болючі для багатьох категорій населення. Країна у складному фінансовому становищі, і вийти з нього зможе не без участі своїх громадян.





Саме останнім й доведеться не солодко, адже уряд вже планує запровадити додаткові страхові внески, щоб ті хто працює неофіційно могли самі назбирати собі на пенсію. Також Кабмін вже прийняв рішення масово виводити з тіні неофіційні доходи громадян, а таких мільярди гривень щороку. Блокуватимуть картки за підозрілі транзакції розміром вище 5000 грн., робитимуть перевірки на підприємствах, де працевлаштовані особи з інвалідністю. Все це стане реальністю вже протягом наступних кількох місяців, але є й ті кому дістанеться найбільше.

Директори на підприємствах платитимуть єдиний соціальний внесок у трикратному розмірі

Так склалося, що більшість осіб, які займають керуючі посади, декларують при цьому мінімальну зарплату. Якось слабо віриться, що прибиральниця і директор якогось середньостатистичного заводу мають однакову зарплату. Саме тому, уряд запровадив оновлення — всі директори мають сплачувати єдиний соціальний внесок у потрійному розмірі. Тобто якщо зараз мінімальна зарплата 6500, то такий внесок для керівників становитиме майже 4600 грн.

Крім цього, посилені перевірки торкнуться й компаній, де працевлаштовані особи з інвалідністю. Все задля того, аби керівники не працевлаштовували таких осіб одразу на кілька посад, а таке часто практикується. Все задля того, щоб платити податок за таких працівників у пільговому розмірі.

Звичайних громадян теж перевірятимуть

Щоб українці не приховували свої доходи, їхні банківські транзакції перевірятимуть ретельніше. Раніше підозру викликала сума переказу розміром у 50 000 грн., а тепер заблокувати картку та запросити джерело походження грошей, можуть й при транзакції у 5000 грн.

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