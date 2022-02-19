В ближайшее время украинцам существенно повысят пенсии

В Украине сейчас очень непростая ситуация. Цены растут буквально на глазах и будут продолжать расти и дальше. Самый высокий скачок цен прогнозируют весной. Гривна обесценивается, и зарплаты или тем более пенсии все чаще не хватает даже на базовые нужды.





Чтобы как-то упростить пенсионерам жизнь, государство проведет в этом году сразу две индексации: весной и осенью. Кроме этого будет и ряд дополнительных доплат, которые будут начисляться в зависимости от возрастной категории, наличия или отсутствия льгот и т.д.

Первая общая индексация состоится уже 1 марта

Уже в марте все получат повышенные пенсии. В общем, коэффициент индексации 14%, однако при пересчетах учитывается и ряд других нюансов, поэтому для той или иной категории населения суммы могут быть разными.

Владельцам средней пенсии должны досчитать около 300-500 грн. Больше всего получат те лица, которые в свое время получили производственные травмы, или стали жертвами несчастного случая на производстве. Этим, а также другим лицам, имеющим инвалидность, полученную в результате ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС, в марте досчитают минимум по 600 грн.

Далее следует ряд повышений, которые будут касаться только отдельных граждан. Следовательно, существенно возрастут выплаты для лиц, которые лишились кормильцев в зоне АТО. Кроме того, под возрастную доплату в размере 300 гривен попадают пенсионеры в возрасте 70-75 лет. Эти деньги будут выплачиваться ежемесячно вместе с основной суммой.

К концу года пенсии возрастут на 15–20%

В Министерстве социальной политики заявляют, что до конца 2022 года минимальная пенсия наконец-то пересечет отметку в 2000 грн. Максимальная превысит 20 000. Все пенсионеры, которым исполнилось 70 лет, не будут иметь меньше 3000 грн, а средняя пенсия пересечет отметку в 4500 грн.

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