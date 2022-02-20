Фатальні дами: астрологи назвали 3 найнебезпечніші жінки за знаком зодіаку

Астрологи одностайно стверджують, що серед фатальних і найнебезпечніших жінок переважають представниці кількох знаків зодіаку. І річ тут виключно у характері, на який впливає дата народження.





Лев

Левиця завжди розумна, велична і має бути в центрі уваги. Представниці цього знаку – справжні хижачки, здатні змусити будь-якого чоловіка стати її. За всієї харизми, Левиця справжня стерва. Вона дуже підступна, адже завжди прагне розкішного життя. Через це може постраждати не один чоловік.

Скорпіон

Часто представниці цього знаку здаються досить ніжними та невинними. На початку відносин Скорпіони створюватимуть ілюзію своєї слабкості. Але при перших розбіжностях із чоловіком, вона випустить своє жало і покаже справжню сутність. Справа в тому, що Скорпіони підступні, злопам’ятні та мстиві.

Діва

Представники знаку завжди грають за правилами, які відомі лише їм. У стосунках з чоловіком вона відіграватиме роль вчительки. Якщо чоловік не слухатиме Діву, вона в ньому сильно розчарується і вирушить на пошуки більш слухняного учня. Чоловік у парі з Дівою має визнати її переваги, інакше пара приречена на постійні конфлікти.

Щоб сімейне життя з представницями цих знаків було щасливим, важливо вміти шукати компроміс. Це стосується не лише самих жінок, а й їхніх партнерів. Якщо закохані не вміють говорити та шукати вирішення проблем, їм краще розійтися, щоб не витрачати час один на одного.

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