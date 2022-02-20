Роковые дамы: астрологи назвали 3 самые опасные женщины по знаку зодиака

Астрологи одноголосно утверждают, что среди самых роковых и опасных женщин преобладают представительницы нескольких знаков зодиака. И дело здесь исключительно в характере, на который влияет дата рождения.





Лев

Львица всегда умная, величественная и должна находиться в центре внимания. Представительницы этого знака настоящие хищницы, способные заставить любого мужчины стать ее. При всей ее харизме, Львица настоящая стерва. Она очень коварная, ведь всегда стремится к роскошной жизни. Из-за этого может пострадать не один мужчина.

Скорпион

Часто представительницы этого знака кажутся довольно нежными и невинными. В начале отношений Скорпионы будут создавать иллюзию своей слабости. Но при первых же разногласиях с мужчиной, она выпустит свое жало и покажет настоящую сущность. Дело в том, что Скорпионы коварны, злопамятные и мстительные.

Дева

Представители знака всегда играют по правилам, которые известны только им. В отношениях с мужчиной она будет играть роль учительницы. Если мужчина не будет слушать Деву, она в нем сильно разочаруется и отправится на поиски более послушного ученика. Мужчина в паре с Девой должен признать ее превосходства, иначе пара обречена на постоянные конфликты.

Чтобы семейная жизнь с представительницами этих знаков была счастливой, важно уметь искать компромисс. Это касается не только самих женщин, но и их партнеров. Если влюбленные не умеют говорить и искать решение проблем, им лучше разойтись, чтобы не тратить время друг друга.

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