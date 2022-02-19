Українців турбують камери, які встановлено у банкоматах: чи фіксують вони PIN-код?

Українці користуються банкоматами дуже часто. Щодня ми знімаємо мільйони гривень по всій країні. Банкомати мають майже всі банки, і принцип їх роботи ідентичний. Та є певна відмінність. На деяких банкоматах камера встановлена, а на деяких ні.





Наприклад, клієнти Приватбанку вже давно помітили на банкоматах камеру, а от для клієнтів Ощадбанку це стало сюрпризом. Принаймні один з них поскаржився на гарячу лінію Ощадбанку і навіть зажадав відео з цієї камери. Мовляв в нього є підозра, що на відео видно, як він вводить ПІН-код, адже камера спрямована прямо на клавіатуру. В банку на це миттєво зреагували.

Кажуть, камери автоматично відключаються коли клієнт вводить ПІН-код

В Ощадбанку відреагували на це звернення і навіть продемонстрували чоловіку відео, точніше картинку з оглядом, який фіксує камера. На відео справді повністю видно клавіатуру, але в банку заявляють, що як тільки клієнт починає вводити секретні чотири цифри, то камера автоматично відключається. Чи так це, чи ні, перевірити не вдалося. В банку кажуть, що камери в банкоматах та терміналах це звична справа. Так банк фіксує факт зняття готівки, щоб потім в разі чого мати це як доказ.

Раніше кілька клієнтів Приватбанку теж скаржилися на камери

Ще раніше з ідентичною скаргою, але вже до Приватбанку зверталося кілька їхніх клієнтів. Люди вважають, що таким чином будь-який працівник банку може отримати доступ до їхніх особистих даних і це неприпустимо. В Приватбанку відреагували майже так само, як і в Ощаді, за виключенням невеличкої деталі. В багатьох їхніх банкоматах з’явилися захисні козирки над клавіатурою, які закривають її від камер. Ну а там, де такого захисту немає, людям рекомендують просто прикривати цифри рукою.

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