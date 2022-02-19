Украинец выторговал 45000 грн. за 10 копеек: чем уникальна монета?

В Украине регулярно проводятся онлайн-аукционы на специальных платформах, где зарегистрированы коллекционеры. Там же есть нумизматы, и просто любители всевозможных редких или уникальных штуковин.





Все чаще украинцам удается выторговать немалые деньги за казалось бы ненужную никому вещь. Эти истории побуждают других порыться в своих ящиках и дальних уголках, а вдруг и у вас есть что-то интересное, что понравится “охотникам за сокровищами”.

Недавно мужчина продал обычных 10 копеек за 45 000 грн. Счастливчик, вероятно, и сам не знал, что эта монета так может стоить, ведь начальная цена за лот была всего 1 гривна. Так что за копейка была в мужчины, и есть ли еще такие в Украине?

Речь о 10 копейках 1992 года выпуска с нестандартными габаритами

Монета была выставлена ​​на аукцион с минимальным описанием. Оказывается, это копейка, изготовленная в 1992 году, и она не из традиционной алюминиевой бронзы, а из алюминия. Это не совсем типично и таких монет не так уж много, но несколько сотен еще точно найдется. Из-за материала изготовления, копейка весит гораздо меньше, чем стандартных 10 копеек. Ее вес всего 0,6 г, тогда как стандарт 1,7 г. Несколько отличается от стандарта и диаметр и толщина монеты.

За лот боролось несколько десятков покупателей

Поначалу эти торги не предполагали ничего необычного. С цены в 1 гривну, кто-то сделал ставку до двух гривен, потом до 6, 8 и вот после восьми гривен, кто-то повысил ставку сразу до 22 000 грн. Это, конечно же, привлекло внимание других покупателей и началась настоящая борьба. Торги завершились 13 февраля, и продавцу удалось выручить 45 000 грн. Всего за несколько дней было сделано 55 ставок.

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