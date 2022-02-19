В оселі українців потрапив газ, який горить червоним: чи безпечний він

Все більше українців скаржиться на те, що у їхні домівки поставляють неякісний газ. Пальне горить не синім, а червоним кольором. До того ж воно має неприємних запах та погано гріє. З таким газом неможливо ані нормально приготувати їжу, ані обігріти свою домівку. Ба більше, громадяни хвилюються, що таке пальне може бути небезпечним для їхнього життя та здоров’я. То як же українцям відстояти своє право на якісний газ?





Як пояснили експерти з Інформаційно-консультаційного центру ГазПравда з’ясувати, що не так із «вашим газом» не так вже й складно.

Як перевірити якість газу?

Щоб з’ясувати причину незадовільного стану пального, яке постачають у вашу оселю, потрібно звернутися до облгазу із заявою на перевірку газу. Найважливішим показником якості «блакитного пального» є його калорійність, тобто теплота згорання. За державними стандартами вона становить понад 7600 калорій на куб газу. Тож якщо в результаті перевірки з’ясується, що вам постачають пальне меншої калорійності, у оператора ГТС будуть серйозні проблеми.

Якщо ж після офіційної перевірки, ви все ще сумніваєтеся в якості газу, можна провести її повторно у приватній лабораторії. Така процедура коштує близько 10 тис. грн. Та якщо результати перевірки виявлять вину облгазу, то саме він і покриє всі витрати на тестування.

А якщо облгаз не винен?

Зміна кольору та властивостей газу може бути пов’язана не лише з його низькою якістю. Цьому може бути чимало причин, причому лише за одну з них відповідає газопостачальник:

забруднене сопло горілки у газовій плиті;

недостатня кількість кисню у приміщенні;

замалий тиск у системі газопостачання.

Тож, як бачимо, лише останній пункт цього списку знаходиться у зоні відповідальності облгазу. Решту ж проблем споживач може вирішити самостійно, звернувшись у службу 104 для чистки газової плити та частіше провітрюючи власну кухню.

Що ж до загрози яку може нести неякісний газ, то тут громадянам не варто навіть хвилюватися. Адже окрім невиконання своєї головної функції, тобто генерування тепла, такий газ більше нічим не може вам зашкодити.

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