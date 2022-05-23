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В Україні стрибнув Євро: курс валют на 24 травня

23.05.2022
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Офіційний курс європейьскої валюти стрімко пішов вгору. На 24 травня Національний банку України різко підняв курс Євро до 31 гривні та 17 копійок. Порівняно з понеділком валюта зросла на 26 копійок.


Слідом за євро в до гори пішли і інші європейські валюти. Польський злотий прибавив в ціні до 6 гривень та 74 копійок, а румунський лей до 6 гривень та 30 копійок.

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Американський Долар продовжує стояти на місці. Його курс буде становити 29 гривень та 25 копійок.

Офіційний курс гривні щодо іноземних валют 24 травня 2022

Код літернийКількість одиниць валютиНазва валютиОфіційний курс
AUD1Австралійський долар20,8075
AZN1Азербайджанський манат17,2422
BYN1Білоруський рубль10,6335
BGN1Болгарський лев15,9436
KRW100Вона2,3145
HKD1Гонконгівський долар3,7269
DKK1Данська крона4,1898
USD1Долар США29,2549
EUR1Євро31,1784
EGP1Єгипетський фунт1,5894
JPY10Єна2,293
PLN1Злотий6,7457
INR10Індійська рупія3,7724
CAD1Канадський долар22,8813
HRK1Куна4,1407
MXN1Мексиканське песо1,4764
MDL1Молдовський лей1,5263
ILS1Новий ізраїльський шекель8,7149
NZD1Новозеландський долар18,9411
NOK1Норвезька крона3,0426
ZAR1Ренд1,8615
RUB10Російський рубль5,0546
RON1Румунський лей6,3021
IDR1000Рупія1,9937
SGD1Сінгапурський долар21,298
XDR1СПЗ (спеціальні права запозичення)39,4671
KZT100Теньге6,9423
TRY1Турецька ліра1,8512
HUF100Форинт8,1495
GBP1Фунт стерлінгів36,7939
CZK1Чеська крона1,2677
SEK1Шведська крона2,9744
CHF1Швейцарський франк30,2407
CNY1Юань Женьміньбі4,401

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23.05.2022
1 хвилина на прочитання
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