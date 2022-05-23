В Україні стрибнув Євро: курс валют на 24 травня

Офіційний курс європейьскої валюти стрімко пішов вгору. На 24 травня Національний банку України різко підняв курс Євро до 31 гривні та 17 копійок. Порівняно з понеділком валюта зросла на 26 копійок.





Слідом за євро в до гори пішли і інші європейські валюти. Польський злотий прибавив в ціні до 6 гривень та 74 копійок, а румунський лей до 6 гривень та 30 копійок.

Американський Долар продовжує стояти на місці. Його курс буде становити 29 гривень та 25 копійок.