В Украине сильно увеличилось число свободных вакансий, где опыт не нужен, а график работы гибкий

В период карантина и пандемии очень многие остались без работы. Компании закрывались, некоторые и вовсе банкротились, другим пришлось уволить половину работников. Но сейчас мир и Украина, в том числе, вроде бы научились жить с коронавирусом, и рынок труда постепенно нормируется.





Более того, в последнее время предложения от работодателей превышают спрос. Все чаще можно увидеть объявления, где ищут человека без опыта, с гибким графиком и за неплохую зарплату.

К примеру, за неполный рабочий день студент может получить до 15 000 в месяц. Чем обусловлена ​​такая тенденция и кем, и где нужно работать, рассказываем.

Ищут барменов, продавцов и кассиров

Так как сейчас наиболее активно работает сфера торговли, то, конечно же, наибольший спрос на кассиров, продавцов, менеджеров-консультантов. Также аншлаг наблюдается в ресторанном и гостиничном бизнесе. В начале карантина эти сферы очень пострадали и к тому времени простились со многими работниками. Сейчас большинство из тех, кого уволили, уже трудоустроились в других компаниях. А гостиницам и ресторанам нужно быстро пополнять штат.

Поэтому часто на таких вакансиях не требуется опыта, мол учат на месте. Часто график работы гибкий, то есть это может быть неполный день, или только вечерние, или дневные смены. Все для того, чтобы привлечь к работе студентов, которые обычно не прочь совмещать учебу с работой и главное они есть в большом количестве в Украине. Ибо те, кто старше, все чаще выбирают или заграничные заработки, или полный рабочий день, но с лучшей перспективой, чем есть у официанта.

Платят в зависимости от региона

Самые лучшие зарплаты в Киеве, Одессе, Харькове, Львове и Днепре. Самые худшие зарплаты в Кировограде. Но в среднем зарплата кассира, будь то продавец-консультант или бармен, колеблется в пределах 12-15 000 грн. Это при отсутствии опыта работы.

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