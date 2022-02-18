Місяць стажу за півтора: кому з українців піднімуть пенсії

У Кабінеті Міністрів України вирішили покращити пенсійне забезпечення частини українських пенсіонерів. Йдеться про співробітників Бюро економічної безпеки та керівний склад Національного антикорупційного бюро.





Відповідні зміни було внесено на черговому засіданні Кабміну.

Згідно з ним, співробітників НАБУ та Бюро економічної безпеки прирівнюють до військовослужбовців та співробітників поліції. Це означає, що кожен місяць стажу їм рахуватимуть за півтора місяці.

Таким чином, розмір пенсії такого працівника визначатиметься на підставі розміру окладу та доплат за останні два роки служби перед звільненням.

Також суттєво зміниться процедура нарахування виплат. При розрахунку враховуватимуться всі форми виплат: оклад, премії та різного роду доплати.

Водночас, «Судово-юридична газета» пише, що таке рішення суперечить обов’язкам перед Міжнародним валютним фондом, які взяла на себе Україна в обмін на черговий транш.

Згідно з меморандумом з Міжнародного валютного фонду, Україна не мала впроваджувати нові виплати та привілеї для пенсіонерів.

Нагадаємо, що з 1 березня українці отримуватимуть підвищені пенсії. Звичайно, зміни не будуть такими суттєвими, як для співробітників НАБУ та БЕБ, але все ж таки виплати проіндексують на 14%. Таким чином, пенсії становитимуть

для військовослужбовців 705 гривень додатково;

страхові пенсії, які призначили до 2019 року, зростуть у середньому на 500 гривень, але мінімум на 100;

мінімальна пенсія для осіб з інвалідністю, які постраждали через аварію на ЧАЕС та інші види пенсії, пов’язані з ліквідацією аварії, зростуть приблизно на 400 гривень.

Ті, хто не включений до цього списку, можуть розраховувати на суто символічну надбавку в розмірі близько 135 гривень.

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