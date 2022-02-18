Месяц стажа за полтора: кому из украинцев поднимут пенсии

В Кабинете Министров Украины решили улучшить пенсионное обеспечение части украинских пенсионеров. Речь идет о сотрудниках Бюро экономической безопасности и руководяще составе Национального антикоррупционного бюро.





Соответственные изменения были внесены на очередном заседании Кабмина.

Согласно ему, сотрудников НАБУ и Бюро экономической безопасности приравнивают до военнослужащих и сотрудников полиции. Это значит, что каждый месяц стажа им будут считать за полтора месяца.

Таким образом, размер пенсии такого сотрудника будет определяться на основании размера оклада и доплат за последние два года службы перед увольнением.

Также существенно поменяется процедура начисления выплат. При расчете будут учитываться все формы выплат: оклад, премии и разного рода доплаты.

В то же время «Судебно-юридическая газета» пишет, что такое решение противоречит обязанностям перед Международным валютным фондом, которые взяла на себя Украина в обмен на очередной транш.

Согласно меморандуму из Международного валютного фонда, Украина не должна была внедрять новые выплаты и привилегии для пенсионеров.

Напомним, что с 1 марта украинцы будут получать повышенные пенсии. Конечно, изменения не будут столь существенными, как для сотрудников НАБУ и БЭЗ, но все же выплаты проиндексируют на 14%. Таким образом, пенсии составят:

для военнослужащих 705 гривен дополнительно;

страховые пенсии, которые назначили до 2019 года вырастут в среднем на 500 гривен, но минимум на 100;

минимальная пенсия для лиц с инвалидностью, которые пострадали в связи с аварией на ЧАЭС и другие виды пенсии, связанные с ликвидацией аварии, вырастут примерно на 400 гривен.

Те, кто не включен в этот список, могут рассчитывать на чисто символическую надбавку в размере около 135 гривен.

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