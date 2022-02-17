Будет ли работать мобильная связь в случае полномасштабной войны с Россией

На фоне возможного вторжения со стороны РФ мобильные операторы постоянно фиксируют кибератаки. Популярные украинские операторы утверждают, что в случае вторжения РФ мобильная связь будет доступной для украинцев.





Киевстар

В Киевстар утверждают, что в случае войны беспрерывное обеспечение сотовой связи остается приоритетом. Охрана телекоммуникационной сети обеспечивается беспрерывно за счет ресурсов компании и подрядчиков.

Архитектура мобильного оператора позволяет быстро менять маршрутизацию трафика по всей Украине. Это позволит оператору сохранить связь, даже в случае повреждения некоторых объектов инфраструктуры.

Также компания использует современный сервис по кибербезопасности. В любой ситуации компания имеет все ресурсы, чтобы абоненты оставались на связи.

Vodafone

В случае вторжения все права на контроль и управление телекоммуникациями передадутся Национальному центру оперативно-технического управления сетями телекоммуникации. Оператор утверждает, что между операторами давно разработан план действий на случай чрезвычайной ситуации. В случае чрезвычайной ситуации будет осуществляться информирование населения.

Учитывая значимость связи в ситуации, что сложилась, компания разработала план мероприятий по предотвращению киберугрозы. Мобильный оператор провел встречи с представителями ДКИБ СБУ для совместной координации действий.

Lifecell

Дата-центры оператора и главные подсистемы построены так, что часть ядра сети в резерве, как и каналы передачи данных. Компания способна поддерживать работоспособность оборудования в любой ситуации. Если будет нужно, работоспособность будут поддерживать с помощью дизельных генераторов.

У компании есть резервные каналы и оборудование по всей стране. То есть отключений функций в одном регионе не повлияет на связь по всей стране. В компании также прописаны четкие правила действия в случае нападения.

К тому же оператор Lifecell успешно отклоняет кибератаки. Специалисты по кибербезопасности постоянно следят за всеми системы, чтобы исключить DDoS-атаки.

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