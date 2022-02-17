ТОП-5 знаков зодиака, которые не умеют распоряжаться деньгами

Астролог Анна Зорина рассказала, какие знаки зодиака не умеют распоряжаться финансами.





Овны

Представители знака относятся к деньгам очень беззаботно. Все, что Овен зарабатывает, он тратит. Люди, рожденные под этим знаком, не задумываются об экономии и накоплениях. А если запас денег заканчивается, представители знака срочно ищут подработку. Этому знаку категорически нельзя участвовать в азартных играх, ведь они не умеют останавливаться.

Раки

Среди представителей этого знака почти нет бизнесменов. При этом Раки не страдают от нехватки денег. Представители знака больше беспокоятся о семье. Если финансовая ситуация будет нестабильной, Раки начнут тратить деньги очень взвешено. Раки вовсе не скряги, они всегда готово помочь финансово родным и близким.

Весы

Представители знака очень безответственные. Они легко тратят деньги. Если Весы решили что-то купить, то их не остановит ничто. Представители знака любят вести себя щедро, чтобы понравиться окружающим. А чтобы заработать на что-то, Весам придется сильно потрудиться, чего представители знака очень не любят.

Водолеи

Водолеи считают деньги просто бумагой, которую можно обменять на что угодно. Они не жадные и не делают богатство основной целью жизни. Представители знака настоящие трудоголики, и они не страдают недостатком финансов. А вот распределять бюджет им очень сложно.

Львы

Представители знака Львы обожают роскошь и никогда ни в чем себе не отказывают. Высокий доход – их главная цель. Но они часто живут не по средствам. Их склонность к азартным играм часто приводит к проблемам. Львы могут добиться успеха в бизнесе, ведь они никогда не позволят себя обмануть компаньона ради выгоды.

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