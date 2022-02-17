Українцям пояснили, як оформити соціальну допомогу маючи всього 15 років стажу

В Україні є певні вимоги, яких треба дотримуватись, щоб по досягненню пенсійного віку отримувати пенсію. Та інколи обставини складаються так, що особа немає необхідного стажу, і досягнувши 60-річчя може залишитися зовсім ні з чим.





Для таких випадків передбачена соціальна допомога, яка станом на сьогодні становить 1934 гривні, а наприкінці 2022 року становитиме — 2100. Та щоб претендувати на цю допомогу, теж треба відповідати певним вимогам. Треба мати хоча б 15 років стажу, не працювати паралельно, не мати власного автомобіля, чи житла.

І навіть, якщо хтось із членів родини в попередньому році купив річ дорожче ніж 50 000 грн., то соціалку не нарахують. Потрібно бути справді нужденним, а ще надати цілий перелік документів.

Перелік документів, для оформлення соціальної допомоги

Для того, щоб отримати виплату, потрібно звернутися до органів соціального захисту населення з заявою та паспортом. Крім цього потрібно надати:

Індивідуальний податковий номер. Довідку про кількість стажу, яку попередньо можна взяти в Пенсійному фонді за місцем проживання. Заповнену декларацію про доходи за останні пів року. Якщо особа визнана недієздатною, то довідку про призначення опіки. Довідку про склад сім’ї . Якщо особа являється біженцем, то відповідну довідку та документи, що засвідчують про наявність ВНП.

Якщо місце реєстрації та місце проживання це два різні населені пункти, то потрібно взяти довідку по місцю реєстрації, що там ви такої допомоги не отримуєте.

Наші новини такожо доступні в Telegram, Facebook,Instagram та Twitter

﻿