Поцілунок чи обійми: ендокринолог розповіла, що корисніше для здоров’я та стосунків

За словами ендокринолога Марії Васильєвої, поцілунки та обійми серйозно впливають на здоров’я людини. Тактильні прояви теплих почуттів впливають не лише на збудливість, а й на здоров’я.





Часто люди скаржаться, що їм недостатньо прелюдій. Комусь недостатньо дотику губ, іншим обіймів. Виявляється, що поцілунки та обійми потрібні не лише для задоволення, а й для здоров’я.

Фахівці стверджують, що у людини одразу три зони сприйняття.

Зовнішня сторона сприйняття, що відповідає за усвідомлення того, що відбувається зовні, за межами тіла.

Внутрішня зона сприйняття, тобто те, що відбувається під шкірою. Шкіра – це межа між тим, що відбувається всередині та ззовні.

Ментальна зона сприйняття – те, що відбувається у підсвідомості кожну секунду.

Як впливають поцілунки та обійми на стан людини

Поцілунки залучають відразу три зони сприйняття. Дотик губ сигналізує про безпеку. Тіло автоматично розслаблюється. Нервова система розслаблюється і людина почувається дуже спокійно. У неї покращується дихання, знижується кров’яний тиск та уповільнюється пульс.

На шкірі багато рецепторів, пов’язаних із нервовою системою. Поцілунки та обійми знижують вплив стресу та рівень вироблення «гормону стресу» кортизолу. Дотики губ розслаблюють та знижують напруження м’язів.

У цей час виробляється окситоцин, який відповідає за емоційну прихильність людини. Якщо говорити про ментальне сприйняття, то поцілунки та обійми повертають людину в «тут» та «зараз». Саме тому важливо тримати людину за руку та обіймати. Саме так радять лікарі родичам тяжко хворих пацієнтів.

Якщо говорити про закоханих, то поцілунки стимулюють вироблення гормону статевого збудження. У чоловіків це тестостерон, для жінок естроген. Саме тому близьким важливіші поцілунки. Але і обійми і дотики губ принесуть задоволення вашому партнеру.

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