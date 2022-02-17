Принца Ендрю не судитимуть за згвалтування: з жертвою вдалося домовитися

В минулому році в пресу потрапив масштабний скандал за участі сина Єлизавети ІІ принца Ендрю. 61-річного принца, власника багатьох військових звань та титулу герцога Йоркського, звинуватили у згвалтуванні багаторічної давності.





Жертвою стала американка Вірджинія Джуффре, якій зараз 38 років. З її слів, принц вступав з нею в статеві стосунки коли їй ще не виповнилося й 18 років. Вірджинія стверджує, що на той час вона потрапила в рабство до Джефрі Епштейна відомого злочинця, який “прославився” своєю любов’ю до оргій та регулярних вечірок сексуального характеру, у яких брали участь відомі персони.

Серед друзів Епштейна був і представник монаршої родини — принц Ендрю. Вірджинія зробила гучну заяву: її неповнолітню змусили тричі вступати в сексуальний контакт з принцом за що останній тепер має відповісти.

Конфлікт вдалося владнати

Кілька місяців тривали судові процеси проти принца, який активно заперечував свою причетність до цієї справи, і відмовлявся від усіх звинувачень, що лилися в його сторону. Та справа залишалася відкритою, що змусило Ендрю шукати інші шляхи для врегулювання конфлікту.

Наразі стало відомо, що сторонам вдалося домовитися. Все завдяки щедрій моральній компенсації, яку Ендрю заплатить Вірджинії. Заявляється, що це рішення було прийнято поза межами суду і точна сума компенсації не розголошується. Подейкують, що мова про 10 мільйонів доларів. Офіційна інформація така, що принц жертвує ці гроші в якості благодійної допомоги для організації, яку очолює Вірджинія. Жінка допомагає жертвам насилля відстоювати свої права.

У зв’язку з таким розвитком подій, принцу навіть вдалося зберегти свій титул і право посісти престол. Але чоловік не матиме права використовувати титул “Її Королівської Високості”.

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