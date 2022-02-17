Крижаний повний Місяць, який буде у лютому, нищівно вплине на трьох знаків Зодіаку

Зараз триває Крижана повня, це Зимовий повний Місяць, який триватиме в період з 16-го по 18-те лютого. В цей час дехто може відчувати роздратованість, дехто може почувати себе не зовсім добре. Мучить головний біль, апатія, депресивні настрої.





Проте, дехто зовсім не відчує нічого незвичайного. Найгірше ця Повня вплине на трьох знаків Зодіаку. Їм астрологи наполегливо не рекомендують приймати все близько до серця. Ті проблеми, які сьогодні здаються глобальними, завтра вже можуть не мати значення. Але давайте більш конкретно.

Овен

Овни здаватимуться максимально спокійним як для оточуючих, так і для самих себе. Але насправді всередині в них буде буря емоцій. І лише одне некоректно сказане слово може розірвати внутрішню пружину та спрямувати на близьких лавину гніву. Намагайтесь не зриватися ні на кому. Повний Місяць мине, а неприємний осад від сварки залишиться.

Рак

Ці дні для вас точно не зададуться. Намагайтесь уникати вирішення важливих питань, а особливо тих, які стосуються грошей, майна чи роботи. Всі прийняті рішення не матимуть позитивного результату. Краще зосередьтеся на відпочинку, на коханій людині. Тоді є шанс, що цей короткий, але важкий період трішки покращиться.

Діва

Ви в ці дні нагадуватимете оголений нерв. Хоч вам і здаватиметься, що все нормально, але всі хто поряд відчуватимуть вашу напругу. Вивести вас з себе легше простого. Спровокувати на гнів та скандали теж. Спробуйте уникати провокативних діалогів, відокремтесь максимально від усіх наскільки це можливо. Вже в п’ятницю все налагодиться і стане на свої місця.

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