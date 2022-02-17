Стало відомо скільки коштуватиме долар на випадок повномасштабної війни

Зараз в Україні вкрай напружена ситуація. Все через те, що Росія стягнула до кордону надзвичайно багато свого війська та техніки. В новинах постійно говорять про можливий повномасштабний наступ, і навіть вказують конкретні дати. Це сіє сильну паніку серед населення.





Хтось поспіхом їде закордон, хтось знімає всі гроші з карток, інші скуповують долар, який жахливо штормить. Долар вже перевищував позначку у 29 гривень попри те, що його реальна ціна 26,50-27,5- гривень за одиницю.

Вчора та сьогодні гривня суттєво зміцнилася, адже пролунала інформація, що Росія частково відводить свої війська. Та українці все одно хвилюються, чи не зросте іноземна валюта в кілька разів у ціні, якщо прогнози щодо повноцінної війни таки справдяться.

В уряді закликають не панікувати і не скуповувати долари

Коментар щодо валютного курсу зробив заступник керівника Офісу президента Ростислав Шурма. Чоловік запевняє, навіть якщо повномасштабному наступу дійсно бути, то долар не перевищить позначку у 30 гривень. Причин для валютної паніки точно немає. Україна має чудові запаси, резерви поповнюються тож ми готові до будь-якої дестабілізації.

Вже через 1-2 місяці долар й зовсім повинен подешевшати до своїх стандартних 27 гривень. Українці звісно ж можуть частково обміняти свої гривневі накопичення на доларові, але без фанатизму. Купуючи одразу великі суми люди ризикують сильно втратити.

Раніше експерти ділилися річним прогнозом щодо курсу валют

Кілька тижнів тому експерти ділилися прогнозом стосовно курсу валют на цілий рік. Відтак, значних стрибків бути не повинно. Є всі передумови для того, аби долар стабілізувався і не коштував більше ніж 28 грн. Така ціна може триматися до середини весни, влітку долар подешевшає, і знову ж може трішки підскочити в ціні наприкінці року.

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