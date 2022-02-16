Астрологи назвали дати народження людей, для яких 2022 буде занадто складним

Фахівці стверджують, що 2022 рік надто багатий на двійки. А це не найкраще вплине на деяких людей. Нумеролог Таша Ункель та астролог Алла Новокрещенова розповіли, для кого 2022 рік буде надто важким і чи можна цього уникнути. Фахівці назвали дати, в які людям варто бути дуже обережними. Проте, комусь Блакитний Тигр принесе і удачу.





Найважчим 2022 буде для людей, які народилися під знаком Змії, Бика та Мавпи. Нумерологи стверджують, що небезпека для цих знаків криється у величезній кількості двійок 2022 року. Двійки – символ невизначеності, а значить, уникнути емоційних гойдалок не вдасться. У числі 2022 року зашифрована шістка. Вона пов’язана із заступництвом Венери, яка ніколи не обіцяє успіху.

При цьому двійки накладатимуться, а значить, невпевненість постійно зростатиме. Цей рік буде вдалим для любителів творчості та пригод. На це сильно впливає Місяць.

А ось найважчим цей рік буде для людей, які народилися у дати з максимальною кількістю двійок. 20 и 22 лютого 2022 року. Ці дні будуть важкими для всіх людей, але особлива небезпека таїться для тих, у кого в даті народження переважають двійки.

Але агресивний символ року Тигр принесе багато й позитивних моментів. Особливого успіху досягнуть люди, які народилися під знаком Тигра, Собаки та Коня.

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