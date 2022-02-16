Слабаки та підкаблучники: ТОП-3 знаки зодіаку, під якими народжуються слабкі чоловіки

Від коханих, народжених під цими трьома знаками зодіаку, годі очікувати хоробрих вчинків.





Астрологи розповіли про три знаки зодіаку, які вважаються найслабшими. Чоловіки, які народилися під цими знаками, не вміють упадати і дарувати турботу. У таких парах всі рішення прийматиме жінка, а чоловік лише мовчки погоджуватиметься.

Телець

Чоловіки, які народилися під цим знаком – абсолютні споживачі. Вони нізащо не здогадаються, що жінка чекає від них уваги та широких жестів. Та що говорити про романтику, такий хлопець може забути про подарунок на день народження, якщо йому наперед не нагадати. Інакше чекати уваги не варто.

Якщо жінка скромна і не готова постійно нагадувати про себе, то Телець забуде про неї. Представник знаку краще купить щось собі коханому.

Діва

Представники знаку нездатні на романтичні почуття. Поки такий хлопець збиреться зі силами, щоб щось змінити, наприклад, просто познайомитися з дівчиною, ви давно встигнете вийти заміж за іншого. Крім того, Діви бояться невідомого і віддають перевагу холодному розрахунку. Вони не експериментують і не імпровізують, а отже, очікувати раптової нічної поїздки до сусіднього міста чи романтичної вечері не варто.

Риби

Чоловіки, народжені під знаком Риби, швидко втомлюються від стосунків. Вони не хочуть витрачати енергію на когось, крім себе. Поступово вони припиняють дивувати свою обраницю. І якщо та не буде надто наполегливою, стосунки зійдуть нанівець. Більше того, дуже цікаво й те, що такий чоловік отримає вигоду, адже жінка поряд, а отже, більше не треба витрачати ресурси та її утримання. У дитинстві за Рибами доглядають мами, а потім дружини. Готуйте носові хусточки, легко з дорослою дитиною точно не буде.

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