Як спрогнозувати поведінку людини після вживання алкоголю: поради психіатра

Чи можете ви контролювати себе, якщо вип’єте келих вина? А якщо поруч друг, який випив півлітра горілки? Чи буде вам страшно поряд із ним.





Шумні вечірки, веселі корпоративні та день народження у колі друзів – все це чудово, якщо бути впевненим, що святкування не закінчиться надзвичайною подією. Іноді під впливом алкоголю люди змінюються до невпізнання. Хто відноситься до групи ризику. Як передбачати поведінку? Про це докладно розповідає психіатр та нарколог Олексій Казанцев.

Будьте обережні з алкоголем

Експерт стверджує, що непередбачуваних людей на будь-якій вечірці дуже багато. Хтось після випивки стає доброзичливим, а хтось може вчинити жахливі речі. Виявилося, що справа виключно у вихованні людини.

Як пояснює експерт, у стані сп’яніння багато людей стають агресивними, матюкаються, роблять соціально-небезпечні речі і просто поводяться неадекватно. Алкоголь погано впливає на етичні норми. По суті відключаються всі межі.

Спрогнозувати поведінку людини можна задовго до того, як вона почне пити. Важливо звернути увагу на стан того, хто прийшов на вечірку. Якщо людина налаштована негативно, то не варто очікувати, що у неї покращиться настрій після випивки. Від такої людини краще триматися подалі, щоби не потрапити під гарячу руку.

До того ж, часто буває так звана атипова форма сп’яніння, де, крім нецензурних виразів, може проявлятися агресія. Найжахливіша форма – патологічна агресія, коли людина вже не пам’ятає, що з нею відбувалося. Такі люди можуть зробити будь-що, навіть убити. Таким особам краще відмовитися від спиртних напоїв, але тут все неоднозначно. Якщо ви підозрюєте, що людина небезпечна, коли вип’є, краще не запрошувати її зовсім або хоча б триматись на відстані.

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