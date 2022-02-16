Клієнти популярного банку скаржаться на поведінку працівників: що сталося

Розповідаємо чому клієнти звинувачують Приватбанк у нелояльному відношенні.





Один із незадоволених клієнтів залишив відгук на популярній платформі Мінфін.

За словами автора, він близько 3 місяців провів у лікарні з діагнозом Ковід-19 і повідомляв у банк, що вирішить усі фінансові питання, як тільки одужає.

У результаті в чоловіка виникла істотна заборгованість за карткою «Універсальна». І це при тому, що протягом трьох місяців йому ніхто не дзвонив. Чоловік звернувся на гарячу лінію банку із проханням піти назустріч.

Оператор по-хамськи відповів, що нікого це не цікавить, і йому варто очікувати представників банку в гості для опису майна. Але це ще не все. Далі банк сам почав дзвонити клієнту з пропозицією внести 2500 гривень до кінця місяця, щоб банк не чіпав його.

Чоловік, який витратив 300 000 гривень на лікування, звернувся до іншого банку, щоб взяти в кредит 2 500 гривень. Там йому пішли назустріч і навіть не нарахували відсотки за три місяці, доки він хворів.

Гроші клієнт поклав на картку Приватбанку, але вже через тиждень йому знову зателефонували із запитанням «Коли ви повернете борг».

І добре б просто дзвінок, але найкраще ставлення до клієнтів показує фраза «Ну, пошукайте ще» на відповідь, що грошей поки що немає і наступний платіж буде із зарплати.

Як це коментують у Приватбанку

Представники фінансової установи відреагували на скаргу та залишили коментар під відгуком чоловіка. У ньому йдеться про те, що у зв’язку з пандемією банк скасував пені та штрафи, а відсотки нараховуються лише за базовою ставкою.

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