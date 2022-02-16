В ПФУ заявили, хто може виходити на пенсію у 50 років: професія значення немає

В Україні на пенсію можна виходити після 60-ти, та за умови повного трудового стажу. Зараз мінімальний стаж становить 28 років, щоправда у зв’язку з оновленням Пенсійної системи, ця цифра щороку зростатиме. Відтак кінцева мета — 35 років стажу для чоловіків і жінок.





Достроково вийти на пенсію можуть представники певних професій, особи, які працюють на особливо важких або небезпечних роботах. Але не завжди треба бути шахтарем, чи наприклад військовослужбовцем, щоб стаж нараховували швидше. В Україні вийти на заслужений відпочинок у 50 мають право й звичайні жінки, які пів життя пробули домогосподарками.

Мова про багатодітних батьків

Всього 15 років стажу потрібно заробити багатодітним матерям, щоб у 50 років вийти на пенсію. Це за умови, що вони народили та до шестирічного віку самостійно виховували п’ять та більше дітей. Зауважимо, що декрет жінкам зараховується, як офіційний стаж. Щоб не було дискримінації, така можливість поширюється й на чоловіків, якщо саме вони оформлювали на себе всі ці декретні відпустки та перебували вдома з дітьми. Щоправда чоловіки можуть достроково вийти на пенсію лише у 55 років.

Дана категорія осіб, ще й має право отримувати пенсію з надбавкою. Доплата вираховується від прожиткового мінімуму (зазвичай це 40%-50%).

Автоматично така пенсія не назначається

Якщо ви багатодітна мама чи батько, і хочете достроково вийти на пенсію, а також отримати надбавку, то по досягненню пенсійного віку зверніться до Пенсійного фонду за місцем проживання. Щоб пенcію нарахували, потрібно надати власні документи та документи усіх дітей, а також написати заяву.

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