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В ПФУ заявили, кто может выходить на пенсию в 50 лет: профессия не имеет значения

16.02.2022
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В Украине на пенсию можно выходить после 60, при условии полного трудового стажа. Сейчас минимальный стаж составляет 28 лет, правда в связи с обновлением Пенсионной системы эта цифра будет ежегодно расти. Следовательно, конечная цель — 35 лет стажа для мужчин и женщин. Досрочно уйти на пенсию могут представители определенных профессий, лица, работающие на особо тяжелых или опасных работах.


Но не всегда нужно быть шахтером, или, например, военнослужащим, чтобы стаж насчитывали быстрее. В Украине выйти на заслуженный отдых в 50 имеют право и обычные женщины, полжизни пробывшие домохозяйками.

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Речь о многодетных родителях

Всего 15 лет стажа нужно заработать многодетным матерям, чтобы в 50 лет выйти на пенсию. Это при условии, что они родили и до шестилетнего возраста самостоятельно воспитывали пять и более детей. Заметим, что декрет женщинам засчитывается как официальный стаж.

Чтобы не было дискриминации, такая возможность распространяется и на мужчин, если они оформляли на себя все эти декретные отпуска и находились дома с детьми. Правда, мужчины могут досрочно выйти на пенсию только в 55 лет.

Более того, данная категория лиц еще и имеет право получать пенсию с надбавкой. Доплата рассчитывается от прожиточного минимума (обычно это 40%-50%).

Автоматически такая пенсия не назначается

Если вы многодетная мама или отец и хотите досрочно выйти на пенсию, а также получить надбавку, то по достижении пенсионного возраста обратитесь в Пенсионный фонд по месту жительства. Чтобы пенсию насчитали, нужно предъявить свои документы и документы всех детей, а также написать заявление.

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16.02.2022
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