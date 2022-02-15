В марте жизнь трех знаков Зодиака поделится на “до” и “после”

Известный астролог Павел Глоба уже подготовил свежий гороскоп на март. Для большинства там нет ничего особенного, но сразу у трех знаков произойдет очень много судьбоносных перемен.





Приятных и не очень, неожиданных и таких, которых вы уже давно ожидаете. Так кому следует готовиться к переломной весне?

Близнецы

Некоторые представители этого знака сейчас находятся в своем не лучшем положении. Моральном и финансовом. Для Близнецов важно оставаться важными на работе, постоянно общаться с людьми, расти финансово и по карьерной лестнице. К сожалению, в последнее время все пошло не так, и все эти изменения и застои в работе вас очень расстраивают.

Готовьтесь в марте закончить наконец этот жизненный этап. Вас ждут кардинальные перемены в плане работы. Не бойтесь рискованных предложений, все обязательно получится. Но имейте в виду, возможно, придется выбирать между карьерой и личной жизнью.

Рак

Раков ожидает очень много положительных изменений. Наконец-то стабилизируется ваше финансовое положение. Вы даже сможете позволить себе какую-нибудь дорогую покупку, о которой давно мечтаете. Также март станет очень романтичным месяцем. У одиноких будет шанс встретить любовь, а семейные Раки сильно сблизятся со своей половинкой.

Вообще, эта весна даст вам шанс наконец-то немного расслабиться и пожить в собственное удовольствие. Не пренебрегайте этим и действительно просто отдохните.

Скорпион

А эти знаки в марте немного постресуют. Дело в том, что удастся реализовать давнюю цель, требующую много вложений. Возможно, это переезд или новое жилье. Ваше финансовое и эмоциональное положение будут крайне нестабильными, но все, что происходит вокруг, очень вас будет радовать.

Что ж, не бойтесь, не давайте заднюю, только вперед к мечте, а деньги обязательно еще накопятся.

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