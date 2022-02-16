Комаровський розповів, як розпізнати та правильно лікувати мігрень

Як часто нас мучить головний біль? Коли ми хворіємо, коли надто виснажені, інколи голова болить в результаті якихось інших недуг (наприклад, остеохондрозу), а інколи й без поважних на те причин. Саме такий головний біль називається мігренню і з нею ми часто плутаємо всі інші болі.





Комаровський розповів, що мігрень легко ідентифікувати і лише після цього її можна буде якісно усунути. Якщо ж головний біль викликаний якоюсь причиною, то усувати потрібно саме її, а не пити знеболюючи маскуючи проблему.

Мігрень можна визначити за п’ятьма ознаками

Комаровський запевняє, що мігрень лікар може діагностувати під час звичайного огляду. Для цього не потрібно робити КТ, чи будь-які інші схожі маніпуляції, на кшталт рентгену шийного відділу хребта. У вас мігрень, якщо:

Головний біль постійно повертається. Голова болить часто, чи не щодня або кілька разів у тиждень. Голова болить безперервно мінімум 4 години. Може боліти лише одна сторона. Біль дуже інтенсивна, вона посилюється при ходьбі та фізичних навантаженнях. Ви стаєте дуже вразливими до запахів, голосних звуків, і навіть яскравого світла. Все це посилює біль. Біль наступає раптово без поважних на те причин. При цьому нудоти, чи навіть блювання при мігренях не спостерігається.

Комаровський запевняє, що аби усунути неприємні симптоми достатньо випити щось на кшталт ібупрофену, але увага — пити потрібно ліки у вигляді суспензії. При мігренях таблетки не дієві, адже судини сильно звужені і активні речовини зосереджуються лише у шлунку. Також, при надто частих приступах, лікар може порадити спеціальний антимігренний засіб, який треба приймати виключно за рецептом і в тому дозуванні, яке прописав спеціаліст.

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