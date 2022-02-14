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Нумеролог рассказал, как по дате рождения определить свои самые удачные числа месяца

15.02.2022
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Нумерология очень увлекательная наука. По дате своего рождения можно узнать очень многое ценной информации. Нумерологи рассказывают о будущем, могут помочь в решении важных вопросов.


Также, опираясь на нумерологию, можно выбрать самый удачный день для начинаний. К примеру, вы хотите начать собственный бизнес, зачать ребенка, начать писать книгу, или просто пойти в спортзал.

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У каждого из нас есть свои лучшие числа в месяце, когда стоит все это начинать воплощать в реальность. Некоторые имеют только одно удачное число, у некоторых их несколько.

Все цифры актуальны для любого месяца и года рождения

Для того чтобы узнать свои счастливые числа месяца, нужно всего лишь найти в списке дату своего рождения, точнее день. Год и месяц значения не имеют.

Если вы родились 1-го числа, то ваши счастливые числа – 6 и 24.

 

  • 2-го числа – 5 и 23
  • 3-го или 30-го – 4,22,31 числа
  • 4-го или 31-го – 3,21,30 числа
  • 5-го или 23-го – 2, 20 числа
  • 6-го или 24-го – 1,19 числа
  • 7-го или 25-го – 18 число
  • 8-го или 26-го – 17 число
  • 9-го или 27-го – 16 число
  • 10-го или 28-го – 15 число
  • 11-го или 29го – 14 число
  • 12-го – 13 и 22 числа
  • 13-го – 12 и 21 числа
  • 14-го – 11 и 20 числа
  • 15-го – 10 и 19 числа
  • 16-го – 9 и 18 числа
  • 17-го – 8 и 17 числа
  • 18-го -7 и 16 числа
  • 19-го – 6 и 15 числа
  • 20-го – 5 и 14 числа
  • 21-го – 4,13 и 31 числа
  • 22-го – 3,12 и 21 числа.

И эту информацию можно узнать только опираясь на число своего рождения. А если обратиться к профессиональному нумерологу с полной датой, а еще с точными часами, когда вы родились, то можно узнать еще больше ценной информации.

Главное не встретить недобросовестных специалистов, которые на самом деле не имеют нужного опыта и знаний. А таких аферистов сейчас очень много.

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15.02.2022
1 хвилина на прочитання

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