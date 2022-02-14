Украинцев предупредили о возможных задержках пенсий и социальных выплат

Украина сейчас переживает свои не самые лучшие времена. И речь даже не об угрозе полномасштабной войны со стороны России, сильно бьющей по экономике и максимально держащей всех в напряжении. Речь идет о многочисленных реформах и трансформациях Пенсионной и Налоговой систем.





Нынешняя власть пытается все коренным образом изменить, приблизить эти системы к европейским. К сожалению, пока все эти изменения требуют лишь дополнительных вложений из бюджета, который и так уже катастрофически опустошился.

Следовательно, год начался с незначительных задержек пенсионных выплат. Некоторые ждали пенсии целую неделю. Эксперты говорят, что эта ситуация повторится и в следующем месяце, но охватит еще большее число украинцев.

Задержки могут затронуть и все социальные выплаты, такие как пособие по инвалидности, выплаты на детей и т.д. Так в чем дело?

Все из-за трансформаций налоговой системы

Дело в том, что у партии “Слуга народа” амбициозный план — вывести абсолютно весь бизнес из тени. Следовательно, они хотят уменьшить налоговую нагрузку на предпринимателей путем объединения налога на доходы физических лиц и единого социального взноса.

Но в Министерстве финансов к такой идее относятся очень скептически, ведь именно из этих налогов наполняется государственный бюджет, и в первую очередь Пенсионный фонд.

Заметим, что расходы Пенсионного фонда в прошлом году почти вдвое превысили поступление в него. Резервов нет, как и финансовой подушки безопасности. А подобные манипуляции с облегчением налогового бремени повлияют на это еще хуже.

Ситуация может дойти до того, что нечем будет финансировать такие важные государственные учреждения, как школы, детские садики и больницы. Пенсии и социальные выплаты, конечно, будут выплачиваться не по графику, а по мере возможности.

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