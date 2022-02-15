Українців попередили про можливі затримки пенсій та соціальних виплат

Україна зараз переживає свої не найкращі часи. І мова навіть не про загрозу повномасштабної війни з боку Росії, яка сильно б’є по економіці і максимально тримає всіх у напрузі.





Мова про численні реформи та трансформації Пенсійної і Податкової систем. Нинішня влада намагається все докорінно змінити, наблизити ці системи до європейських. На жаль, поки що всі ці зміни вимагають лише додаткових капіталовкладень з бюджету, який і так вже катастрофічно спустошився. Відтак, рік почався із незначних затримок пенсійних виплат. Дехто чекав на пенсію цілий тиждень.

Експерти кажуть, що ця ситуація повториться й у наступному місяці, але охопить ще більше число українців. Затримки можуть торкнутися й усіх соціальних виплат, таких як допомога у зв’язку з інвалідністю, виплати на дітей тощо. То в чому справа?

Все через трансформації у податковій системі

Річ у тім, що партія “Слуга народу” має амбіційний план — вивести абсолютно весь бізнес з тіні. Відтак, вони хочуть зменшити податкове навантаження на підприємців, шляхом об’єднання податку на доходи фізичних осіб і єдиного соціального внеску. Але в Міністерстві фінансів до такої ідеї відносяться вкрай скептично, адже саме з цих податків наповнюється державний бюджет, і в першу чергу Пенсійний фонд.

Зауважимо, що витрати Пенсійного фонду у минулому році майже вдвічі перевищили надходження до нього. Резервів немає, як і фінансової подушки безпеки. А подібні маніпуляції з полегшенням податкового навантаження вплинуть на це ще гірше. Ситуація може дійти до того, що не буде чим фінансувати такі важливі державні заклади, як школи, дитячі садочки та лікарні. Пенсії і соціальні виплати звісно ж виплачуватимуться не по графіку, а по мірі можливості.

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