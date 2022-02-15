Нумеролог розповів, як по даті народження визначити свої найвдаліші числа місяця

Нумерологія дуже цікава наука. По даті свого народження можна дізнатися дуже багато цінної інформації. Нумерологи розказують про майбутнє, можуть допомогти у вирішенні важливих питань. Також, опираючись на нумерологію можна вибрати найвдаліший день для починань.





Наприклад, ви хочете почати власний бізнес, зачати дитину, почати писати книгу, чи просто піти у спортзал. У кожного з нас, є свої найкращі числа в місяці коли варто все це починати втілювати у реальність. Дехто має лише одне вдале число, у декого їх аж кілька.

Всі цифри актуальні для будь-якого місяця та року народження

Для того, щоб дізнатися свої щасливі числа місяця, потрібно всього лиш знайти у списку дату свого народження, точніше день. Рік і місяць значення не мають.

Якщо ви народилися 1-го числа, то ваші щасливі числа — 6 і 24.

2-го числа — 5 и 23

3-го чи 30-го — 4,22,31 числа

4-го чи 31-го — 3,21,30 числа

5-го чи 23-го — 2, 20 числа

6-го чи 24-го — 1,19 числа

7-го чи 25-го — 18 число

8-го чи 26-го — 17 число

9-го чи 27-го — 16 число

10-го чи 28-го — 15 число

11-го чи 29-го — 14 число

12-го — 13 і 22 числа

13-го — 12 і 21 числа

14-го — 11 і 20 числа

15-го — 10 і 19 числа

16-го — 9 і 18 числа

17-го — 8 і 17 числа

18-го — 7 і 16 числа

19-го — 6 і 15 числа

20-го — 5 і 14 числа

21-го — 4,13 і 31 числа

22-го — 3,12 і 21 числа.

І цю інформацію можна дізнатися всього лиш опираючись на число свого народження. А якщо звернутися до професійного нумеролога з повною датою, а ще з точною годиною, коли ви народилися, то можна дізнатися ще більше цінної інформації. Головне не натрапити на недобросовісних спеціалістів, які насправді не мають потрібного досвіду та знань. А таких аферистів зараз на жаль дуже багато.

Наші новини такожо доступні в Telegram, Facebook,Instagram та Twitter

﻿