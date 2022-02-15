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Нумеролог розповів, як по даті народження визначити свої найвдаліші числа місяця

15.02.2022
1 хвилина на прочитання

Нумерологія дуже цікава наука. По даті свого народження можна дізнатися дуже багато цінної інформації. Нумерологи розказують про майбутнє, можуть допомогти у вирішенні важливих питань. Також, опираючись на нумерологію можна вибрати найвдаліший день для починань.


Наприклад, ви хочете почати власний бізнес, зачати дитину, почати писати книгу, чи просто піти у спортзал. У кожного з нас, є свої найкращі числа в місяці коли варто все це починати втілювати у реальність. Дехто має лише одне вдале число, у декого їх аж кілька.

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Всі цифри актуальні для будь-якого місяця та року народження

Для того, щоб дізнатися свої щасливі числа місяця, потрібно всього лиш знайти у списку дату свого народження, точніше день. Рік і місяць значення не мають.

Якщо ви народилися 1-го числа, то ваші щасливі числа — 6 і 24.

  • 2-го числа — 5 и 23
  • 3-го чи 30-го — 4,22,31 числа
  • 4-го чи 31-го — 3,21,30 числа
  • 5-го чи 23-го — 2, 20 числа
  • 6-го чи 24-го — 1,19 числа
  • 7-го чи 25-го — 18 число
  • 8-го чи 26-го — 17 число
  • 9-го чи 27-го — 16 число
  • 10-го чи 28-го — 15 число
  • 11-го чи 29-го — 14 число
  • 12-го — 13 і 22 числа
  • 13-го — 12 і 21 числа
  • 14-го — 11 і 20 числа
  • 15-го — 10 і 19 числа
  • 16-го — 9 і 18 числа
  • 17-го — 8 і 17 числа
  • 18-го — 7 і 16 числа
  • 19-го — 6 і 15 числа
  • 20-го — 5 і 14 числа
  • 21-го — 4,13 і 31 числа
  • 22-го — 3,12 і 21 числа.

І цю інформацію можна дізнатися всього лиш опираючись на число свого народження. А якщо звернутися до професійного нумеролога з повною датою, а ще з точною годиною, коли ви народилися, то можна дізнатися ще більше цінної інформації. Головне не натрапити на недобросовісних спеціалістів, які насправді не мають потрібного досвіду та знань. А таких аферистів зараз на жаль дуже багато.

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15.02.2022
1 хвилина на прочитання

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