Денежные времена: когда отдавать долги, чтобы не разориться

Отдать долги в неудачный день – значит взять новые займы.





Все мы обожаем, когда в нашу жизнь приходят деньги и не любим с ними расставаться. Но долги приходится отдавать. Но мало кто знает, как делать это правильно. Давайте разбираться, в какие дни лучше отдавать долг.

Понедельник. Первый день недели всегда тяжелый. А потому лучше не планировать возврат долга на этот день. Кто решит связаться с кредитором в этот день привлечет на себя судьбу вечного должника. Лучше подождать до более подходящего дня.

Вторник. Уже лучше, но еще не то. Если подходит крайний срок долга, то да, деньги лучше отдать. Но если можно подождать, сделайте именно так. В этот день лучше не занимать деньги, вероятно, скоро вы сами будете искать, у кого бы одолжить.

Среда. Середина рабочей недели – лучший день для возврата долга. А вот давать в долг в этот день не рекомендуется, иначе придется выбивать долги долго и сложно,

Четверг. Отличный день, чтобы вернуть долги. Деньги, которые вы отдадите в этот день, обязательно к вам вернутся. Не следует намеренно раздавать деньги, поскольку речь идет только о долгах.

Пятница. В это день лучше не иметь дел с деньгами. В конце рабочей недели накапливается масса негатива, который можно отдать вместе с деньгами. Также в этот день лучше не брать в долг, чтобы вместе с банкнотами не получить проблем.

Суббота. Вполне нейтральный день, чтобы решить финансовые вопросы. Большинство операций с деньгами будут вполне безопасными.

Воскресенье. В последний день недели лучше не отдавать долги. Все финансовые вопросы лучше решать на новой неделе.

Также не рекомендуется передавать деньги вечером любого дня. Финансовые операции лучше проводить утром.

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