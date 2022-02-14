Украинцы зарабатывают по 1500 долларов за 1 гривну: как отличить ценный экземпляр

За украинскую металлическую 1 гривну готовы платить 36 тысяч гривен. И это не окончательная цена. Дело в том, что монету продают на аукционе, а значит, цена может вырасти еще больше.





Лот размещен на популярном аукционе Violity. Как видно с текста объявления, монета выпущена в 1992 году. Для ее производства использовали алюминий, а весит изделие 3,8 грамма.

Однако автор не сообщает, реставрировалась ли монета. Также нет информации о состоянии или дефектах. Хотя судя по фото, которые прикреплены к объявлению, на монете есть повреждения, особенно заметны они на ребре.

Как проходят торги

Торги по этой монете завершаться вечером 14 февраля. Состоянием на 11:47 13 февраля семеро людей сделали ставки. Они подняли стоимость монеты с 1 гривны до 36 000 гривен.

Следят за ходом торгов 80 человек, которые тоже могут сделать ставку и поднять цену еще выше. Первая ставка составляла всего 1 гривну, ее сделали 7 февраля. Далее цена начала рост. Следующая ставка составляла 2 гривны, позже появился коллекционер, готовый заплатить 25 тысяч гривен. Еще через несколько ставок цена достигла 36 000 гривен.

Какие монеты можно продать дороже себестоимости

Брак на производстве. Коллекционеры активно ищут монеты с браком, например, два аверсы или реверсы, слишком крупные элементы и так далее. Стоимость таких экземпляров может превысить номинал в тысячи раз.

Экспериментальные монеты. Среди таких стоит отметить 15 копеек. Их изготовили в ограниченном тираже и нумизматы активно за ними охотятся.

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