Сколько нужно страхового стажа, чтобы в 65 лет получать достойную пенсию: разъяснения ПФ

Далеко не все украинцы, которые достигли 65 лет, смогут выйти на пенсию. К примеру, если в 2022 году у гражданина нет от 15 до 19 лет стажа, заслуженного отдыха ему ждать не стоит.





Требования для выхода на пенсию в 65 лет регламентируются частью 3 статьей 26 ЗУ «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании». Таким образом:

65-летние украинцы получат право выхода на пенсию в 2023 году, но только при условии, что у них будет от 15 до 20 лет страхового стажа;

в 2024 году выйдут на пенсию те, у кого будет от 15 до 21 года стажа;

в 2025 году – от 15 до 22 лет;

2026 – от 15 до 23 лет;

в 2027 минимальные требования по стажу составят от 15 до 24 лет;

с 2028 года выйти на пенсию в 65 лет смогут те, у кого от 15 до 25 лет стажа.

Те, у кого нет 15 полных лет страхового стажа вовсе останутся без пенсии. Вместо этого, государство предложит им социальную помощь в размере прожиточного минимума.

Стаж можно докупить

Если для выхода на пенсию не хватает страхового стажа, его можно докупить. То есть сделать добровольный взнос в Пенсионный Фонд Украины.

Стоимость каждого месяца недостающего стажа рассчитывается по специальной формуле и зависит от минимальной зарплаты. От суммы минимальной зарплаты нужно высчитать 22% и умножить на два. Рассмотрим на примере:

с 1 декабря 2021 по 1 октября 2022 года месяц стажа обойдется в 2860 гривен, за год – 34 320 гривен;

после 1 октября 2022 года и до очередного повышения минимальной зарплаты в Украине месяц стажа обойдется в 2948 гривен, год – 35 376 гривен.

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