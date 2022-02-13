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Експерти назвали 11 секретних кодів для Android-смартфонів, які корисно знати

13.02.2022
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Android – найпопулярніша мобільна операційна система у світі, якою користуються понад 2,5 мільярди користувачів. Платформа має безліч функцій та можливостей, які всім добре відомі. Є також деякі секретні функції, з якими більшість користувачів не знайомі. Серед них є системні коди, і MakeUseOf показує нам 11 з них, які можуть бути корисні.


Це звані USSD-коди. Вони активуються дзвінком, призначені для доступу до прихованих функцій Android, а також при вирішенні різних проблем із платформою.

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Ось деякі з них.

*2767*3885# – видаляє дані та перевстановлює Android

Це код, який корисний для вирушення проблем з Android, які не дозволяють системі працювати належним чином. Цей код видаляє всі дані телефону, тому його слід використовувати в крайньому випадку.

*#*#7780#*#* – повертає заводські налаштування

Це стандартне скидання налаштувань та видалення даних. Не повністю встановлює Android, як попередній код.

*#06# – показує номер IMEI телефону

Корисно, коли ви хочете перевірити, чи відповідає номер IMEI пристрою тому, що написано в гарантійному талоні та на коробці.

*#0*# – активує тестовий режим

Якщо проблема з пристроєм і функція або модуль не працюють належним чином, цей режим може допомогти. Він може тестувати практично всі компоненти – датчики, камери, дисплей, спалах тощо.

*#*#232338#*#* – відображає MAC-адресу

Використовується для підключення до локальної мережі та інтернету. Ви можете перевірити номер за допомогою команди.

*#*#4986*2650468#*#* – відображає дані ПЗ

За допомогою цього коду ви можете побачити версію програмного забезпечення, включаючи інші важливі дані, такі як дата виготовлення, апаратні та програмні дані.

*#*#7594#*#* – змінює роботу кнопки живлення

За допомогою цього коду можна змінити функцію кнопки живлення телефону. Крім того, для ввімкнення потрібно пароль.

*#3282*727336*# – виводить дані про систему та пам’ять

За допомогою цього коду ви можете переглянути статистику з пам’яті та системі Android, що використовується.

*#67# – перевірити переадресацію

Якщо ви бажаєте побачити, які дзвінки переадресовуються на інший номер, використовуйте цей код. Він покаже, у яких ситуаціях дзвінки перенаправляються і на який номер. Найчастіше ви бачитимете офіційний номер оператора для переадресації на голосову пошту і т.д.

*31# – приховує номер при вихідному дзвінку

Щоб деактивувати функцію та зробити номер знову видимим, необхідно повторно ввести код.

*#*#34971539#*#* — додаткова інформація про камеру

Відображає докладну інформацію про камеру, включаючи технічні характеристики обладнання, версію програмного забезпечення тощо.

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13.02.2022
1 хвилина на прочитання

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