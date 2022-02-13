Тысячи украинцев могут остаться без карт Ощадбанка

Министр по вопросам временно оккупированных территорий Ирина Верещук сообщает, что очень малый процент граждан проходят процедуру идентификации, чтобы получить новые карты украинского банка для дальнейшего получения выплат.





Государственный Ощадбанк может не успеть обеспечить картами жителей оккупированных районов Луганской и Донецкой областей до конца марта. Именно в конце марта срок действия старых карт закончится. По словам министра, слишком мало граждан приезжают на территорию Украины для прохождения идентификации.

Ощадбанк уже сообщает, что процедуру идентификации нужно начинать с февраля, иначе произойдет коллапс и банк чисто физически не сможет обеспечить всех картами.

Если граждане не начнут проходить идентификацию, они просто останутся без выплат, которые получали ранее. Также министр подчеркнула, что власти страны уже неоднократно продлевали сроки действия карточек из-за пандемии коронавируса, чтобы не поддавать людей ненужному риску.

Теперь украинцы не спешат ехать на территорию Украины за новыми карточками из-за ограничений в пересечении линии соприкосновения. Оккупационные власти запрещают жителям оккупированных территорий выезжать в Украину под прикрытием пандемии.

Напомним, что ранее в Ощадбанке уже предупреждали, что с 1 апреля 2022 года платежные карты нельзя будет использовать, если их срок истек. Банк уже неоднократно шел навстречу и продлевал сроки действия карт. В Ощадбанке отмечают, что у граждан было два года, чтобы получить новые карты.

Но сейчас высокая вероятность, что в последний момент банк опять пойдет навстречу украинцам и продлит срок действия карт. Но лучше не ждать полного прекращения обслуживания и уже сейчас пройти идентификацию.

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