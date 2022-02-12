В Раді назвали точну дату перерахунку пенсій і анонсували ряд змін, що торкнуться соціальних виплат

Погодьтеся, щороку і, навіть, по кілька разів на рік чиновники обіцяють підняти громадянам пенсії, переглянути соціальне забезпечення, але терміни зазвичай дуже розмиті. То перерахунок мав бути в січні, але трапився в липні. То анонсували індексацію на червень, а вона відбулася аж в грудні. Немає ніякої точності, і це дуже підриває довіру до держави з боку простого населення.





Відтак, це планують виправити і на днях вже було прийнято новий законопроект. Цей проект уряду порекомендував створити та прийняти Комітет з питань соціальної політики і захисту прав ветеранів. Законопроект передбачає кілька важливих пунктів.

Насамперед буде встановлено фіксовану дату щорічної індексації пенсій

Тепер українським пенсіонерам не доведеться постійно слідкувати за новинами, цікавитися в інших коли ж там черговий перерахунок. Згідно з новим проектом, індексація відбуватиметься щороку 1-го березня. Цей пункт підтримала більшість, і його вже затвердили. Цей березень не стане виключенням, тож вже в перший день весни всім перерахують виплати. Серед інших оновлень, які прописали в законі, наступне:

На однакових умовах, щороку індексуватимуть пенсію всім категоріям пенсіонерів, в тому числі державним службовцям, військовим та іншим. Призначати муть пенсію завчасно, тобто за півтора роки до пенсійного віку, якщо з громадянином був розірваний трудовий договір. Але за умови наявності необхідного стажу: 30 років для жінок і 35 для чоловіків. Також передчасно вийти на пенсію можуть матері тяжкохворих дітей, які не мають інвалідності. А також матерям дітей з інвалідніст ю , якщо в мами є стаж мінімум 15 років.

Також, завчасно вийти на пенсію, а саме у віці 50 років можуть жінки, які виховали до 6-річного віку мінімум п’ятьох дітей.

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