Популярний серед українців суп назвали небезпечним, адже він провокує отруєння у 62% людей

Українці полюбляють різноманітні супи. Їх ми їмо не рідше, ніж нашу коронну страву борщ. При тому, що в деяких країнах супи взагалі не користуються популярністю. Та нам це по-перше, смакує, а по-друге, ми з дитинства навчені, що їсти перші страви це дуже корисно. Але, виявляється один із супів дає не користь, а навпаки шкодить організму. Ба більше, може спровокувати отруєння і дуже погане самопочуття. Дослідження показали, що після прийому цього супу 62% людей стає погано.





Мова про сирний крем-суп з хрусткими грінками

Сирний суп дуже популярний. Його можна замовити у будь-якому закладі. Він має насичений смак і аромат, а ще відмінно смакує з хрусткими грінками. Та виявляється, що готувати такий суп вдома не варто. Краще обмежитися подібної стравою лише в закладах. Річ у тім, що більшість людей хочуть зекономити, тому беруть найдешевші плавлені сирки, а вони дуже швидко псуються, провокують розмноження бактерій. А ще виділяють токсичні речовини під час тривалого кип’ятіння.

Найчастіше отруєння таким супом наступає саме після домашнього приготування. А ще частіше, якщо стравою посмакували на другий день після приготування. Природа плавленого сирка така, що потрібно їсти його відразу, а от варити, потім охолоджувати і повторно розігрівати не варто.

Далі, другим інгредієнтом, який часто викликає нудоту, болі в животі та слабкість є грінки. Знову ж, страждають ті, хто хоче зекономити час та гроші і купує звичайні магазинні сухарики з купою спецій. Потрапляючи в суп, ці сухарики стають харчовою бомбою.

Медики звертаються до всіх шанувальників сирних супів: не економте на цих двох продуктах. Сухарики робіть самостійно з домашнього хліба, а сир купуйте недешевий. І їжте суп одразу ж після приготування, не залишаючи на наступний день.

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