Зберігаєте гроші на карті? Попрощайтеся з ними: чому банки без дозволу спустошують карти

Розповідаємо чому фінансові установи можуть списати гроші з карти і чи можна їх повернути.





Багато українців стикаються з проблемою, коли з їхньої карти списується незрозуміла сума, хоча жодних розрахункових операцій не проводилося.

Аналітик TeleTrade Сергій Родлер розповів, чому банк може списати гроші нізащо. За словами експерта, причина є завжди. Просто потрібно розібратися із ситуацією.

Наприклад, у 2021 році набули чинності нові правила, які дозволяють банкам автоматично списувати борги з рахунків клієнтів на вимогу виконавчої служби.

Простими словами, якщо раніше подібне відбувалося з тими, хто не платить аліменти, то тепер усі, хто включений до реєстру боржників з комуналки, штрафів, кредитів або не виплачує зарплату працівникам, може зіткнутися з блокуванням рахунку та списанням суми боргу.

Враховуйте, що списана сума буде трохи вищою, ніж сума боргу. Справа в тому, що до неї додається судовий збір, пеня та витрати виконавчої служби.

У такому разі повернути списані гроші неможливо.

Схожа ситуація буде у разі списання боргу рахунок оплати послуг як самого банку, так і сторонніх організацій.

Наприклад, людина сама підключила автоматичне списання коштів на мобільний, а потім забула про це. Багато послуг діє у форматі підписки, тобто щомісяця списується певна сума. Щоб виключити такі витрати, варто стежити за сервісами, якими ви користуєтесь.

Зовсім інша ситуація, коли гроші зникають через шахраїв. Є багато схем. Одні намагаються оволодіти даними для входу в особистий кабінет, інші виманюють “1000 за вакцинацію”.

У разі підозрілих транзакцій негайно блокуйте картку і звертайтеся до банку та правоохоронних органів.

Наші новини такожо доступні в Telegram, Facebook,Instagram та Twitter

﻿